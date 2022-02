'Ndrangheta: sequestro di 10 milioni a Giuseppe Iaquinta, padre del calciatore Vincenzo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro di un patrimonio di oltre 10 milioni emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bologna, su proposta del direttore della Dia, nei confronti di un... Leggi su today (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione a un decreto didi un patrimonio di oltre 10emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bologna, su proposta del direttore della Dia, nei confronti di un...

Advertising

romatoday : 'Ndrangheta: sequestro di 10 milioni a Giuseppe Iaquinta, padre del calciatore Vincenzo - Nutizieri : Ndrangheta: sequestro da oltre 10 milioni di euro a imprenditore in Emilia - CN24_tv : Imprenditore di successo e “volto pubblico” della ‘ndrangheta emiliana, sigilli a beni per 10mln ??? VIDEO ?… - HubertBrowns : RT @TeddeValerio: Per non parlare sempre di connessioni tra MAFIA e POLITICA . Sequestro dei beni a soci del Papà dell' On. M.Boschi p… - TeddeValerio : Per non parlare sempre di connessioni tra MAFIA e POLITICA . Sequestro dei beni a soci del Papà dell' On. M.Bos… -