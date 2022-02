“Mi dispiace davvero…”, colpo di scena Napoli: dichiarazioni a sorpresa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le sue dichiarazioni su Napoli avevano scatenato parecchie polemiche. Adesso arriva l’inevitabile retromarcia immediata. Non sono andate già, a parecchi napoletani e non solo, le dichiarazioni rilasciata sulla città di Napoli. Così, appena diventate di dominio pubblico, era scoppiata la polemica e la richiesta di scuse. Oggi è arrivata l’inevitabile retromarcia e la spiegazione del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le suesuavevano scatenato parecchie polemiche. Adesso arriva l’inevitabile retromarcia immediata. Non sono andate già, a parecchi napoletani e non solo, lerilasciata sulla città di. Così, appena diventate di dominio pubblico, era scoppiata la polemica e la richiesta di scuse. Oggi è arrivata l’inevitabile retromarcia e la spiegazione del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LucaBizzarri : Quando le cagate le scrive @ilriformista a me dispiace. Perché io sono spesso d’accordo con @PieroSansonetti e le s… - MAccappatoio : La cosa che più mi dispiace è che B non abbia assolutamente colto la vera essenza di J. È entrato con dei pregiudiz… - LOnyinye25 : Io vorrei ke gli altri smettessero di mettere pulci o parlare a Barú solo di Jess deve essere davvero angosciante a… - IlaNina1757 : @sebi__78 Figurati.. dispiace davvero vedere la cattiveria gratuita..?? - Fra0679 : @macosanesaii Loro giochetti rovinino qualcosa che secondo me era sincero, mi dispiace davvero -