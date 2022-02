L’energia fa crescere l’inflazione ai livelli degli anni Novanta. La Bce monitora (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mentre le Banche centrali occidentali faticano a comprendere il carattere dell’inflazione, il livello dei prezzi al consumo continua a crescere. Istat ha pubblicato oggi una nota secondo cui l’inflazione nel mese di gennaio è aumentata del 4,8 per cento su basa annua: un valore che non si registrava da aprile 1996. Il confronto con la rilevazione di dicembre, che riportava un aumento del 3,9 per cento, mostra la grande rapidità con cui si muovono i prezzi. La causa primaria dell’aumento è rappresentata dai beni energetici, il cui prezzo è aumentato tra dicembre e gennaio del 10,7 per cento. l’inflazione di fondo – che esclude dal calcolo gli effetti dei beni energetici e alimentari – resta stabile intorno all’1,5 per cento su base annua indicando chiaramente che molto dipende dall’andamento dei prezzi energetici. ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mentre le Banche centrali occidentali faticano a comprendere il carattere del, il livello dei prezzi al consumo continua a. Istat ha pubblicato oggi una nota secondo cuinel mese di gennaio è aumentata del 4,8 per cento su basa annua: un valore che non si registrava da aprile 1996. Il confronto con la rilevazione di dicembre, che riportava un aumento del 3,9 per cento, mostra la grande rapidità con cui si muovono i prezzi. La causa primaria dell’aumento è rappresentata dai beni energetici, il cui prezzo è aumentato tra dicembre e gennaio del 10,7 per cento.di fondo – che esclude dal calcolo gli effetti dei beni energetici e alimentari – resta stabile intorno all’1,5 per cento su base annua indicando chiaramente che molto dipende dall’andamento dei prezzi energetici. ...

