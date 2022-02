Laura Pausini – Piacere di conoscerti: svelata la data di uscita del film su Prime Video (Di giovedì 3 febbraio 2022) Prime Video ha confermato la data di uscita del film Laura Pausini - Piacere di conoscerti, da un'idea della cantante. Il film Laura Pausini - Piacere di conoscerti, un progetto Amazon Original, ha ora una data di uscita: il 7 aprile sarà disponibile su Prime Video in esclusiva in 240 Paesi e territori in tutto il mondo. La cantante, ospite sul palco di Sanremo 2022, ha parlato del progetto che la porterà a fare il suo esordio nel mondo del cinema. Laura Pausini - Piacere di conoscerti è nato proprio da un'idea ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 3 febbraio 2022)ha confermato ladideldi, da un'idea della cantante. Ildi, un progetto Amazon Original, ha ora unadi: il 7 aprile sarà disponibile suin esclusiva in 240 Paesi e territori in tutto il mondo. La cantante, ospite sul palco di Sanremo 2022, ha parlato del progetto che la porterà a fare il suo esordio nel mondo del cinema.diè nato proprio da un'idea ...

Advertising

trash_italiano : #Eurovision2022: conducono Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan - #Sanremo2022 - LauraPausini : E ora finalmente posso dirlo a tutti: “Laura Pausini - Piacere di conoscerti” arriva il 7 aprile in esclusiva su… - team_world : Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan sono ufficialmente i presentatori di #Eurovision2022 in programma a Torin… - naliemma4ever : RT @RadioItalia: Super ospite Laura Pausini! Elegantissima, bellissima, bravissima come sempre! #Sanremo2022 #FuoriSanremoReward @intesasan… - madai_sanz : RT @RadioItalia: Super ospite Laura Pausini! Elegantissima, bellissima, bravissima come sempre! #Sanremo2022 #FuoriSanremoReward @intesasan… -