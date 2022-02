Iva Zanicchi contro Maria Giovanna Elmi: “Ma ti sei rincoglionita?” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Iva Zanicchi questa sera tornerà al Festival di Sanremo per l’undicesima volta in gara con il brano Voglio Amarti. Delle dieci partecipazioni precedenti (tutte perlopiù negli anni ’60) Iva Zanicchi ha collezionato ben tre vittorie rispettivamente nel 1967 con il brano Non Pensare A Me in coppia con Claudio Villa; nel 1969 con Zingara in coppia con Bobby Solo e nel 1974 con il singolo Ciao Cara Come Stai? scritto da Cristiano Malgioglio. Quando ieri pomeriggio è stata ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane, è stata protagonista di un siparietto trash-divertente con Maria Giovanna Elmi che ha condotto l’evento canoro due volte. “Con Maria Giovanna Elmi ci scambiamo spessissimo dei messaggi, vero?”, ha esordito Iva Zanicchi. “Vero! ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ivaquesta sera tornerà al Festival di Sanremo per l’undicesima volta in gara con il brano Voglio Amarti. Delle dieci partecipazioni precedenti (tutte perlopiù negli anni ’60) Ivaha collezionato ben tre vittorie rispettivamente nel 1967 con il brano Non Pensare A Me in coppia con Claudio Villa; nel 1969 con Zingara in coppia con Bobby Solo e nel 1974 con il singolo Ciao Cara Come Stai? scritto da Cristiano Malgioglio. Quando ieri pomeriggio è stata ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane, è stata protagonista di un siparietto trash-divertente conche ha condotto l’evento canoro due volte. “Conci scambiamo spessissimo dei messaggi, vero?”, ha esordito Iva. “Vero! ...

