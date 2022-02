Inter | Lautaro e Sanchez show in Sudamerica ma dubbi per il derby

Advertising

Inter : ??? | INTERNAZIONALI Notte di impegni internazionali per tre nerazzurri: Lautaro vince il 'derby' contro… - RobertoBalest11 : RT @internewsit: Oggi #LautaroMartinez e #Sanchez tornano a Milano Si alleneranno di già o faranno solo la rifinitura di domani? - https:/… - _enz29 : RT @internewsit: Oggi #LautaroMartinez e #Sanchez tornano a Milano Si alleneranno di già o faranno solo la rifinitura di domani? - https:/… - internewsit : Oggi #LautaroMartinez e #Sanchez tornano a Milano Si alleneranno di già o faranno solo la rifinitura di domani? - - m82cc : RT @GBorzillo: #Lautaro 17 gol in 35 presenze con l'Argentina. 12 gol e 2 assist con l'#Inter in questa stagione. Poi leggo vendiamolo, è s… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lautaro

sugli scudi anche in Sudamerica. Le qualificazioni consegnano ancora gol ai giocatori nerazzurri, con Alexis Sanchez eMartinez decisivi per le proprie selezioni. Ma entrambi rischiano ...In casasorride invece Inzaghi, che dovrà fare a meno solo di Correa, fuori per una ...In attacco si spera che non arrivino brutte sorprese dalle gare delle Nazionali che vedono impegnati...Milano, 2 febbraio 2022 - Inter sugli scudi anche in Sudamerica. Le qualificazioni consegnano ancora gol ai giocatori nerazzurri, con Alexis Sanchez e Lautaro Martinez decisivi per le proprie selezion ...Sport - Argentina Colombia (risultato 1-0): video highlights della partita valida per le qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022, gol di Lautaro .... Il bomber dell'Inter è rimasto in campo ...