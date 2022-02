Inflazione record in Europa | a 5 | 1% Ma la Bce prende tempo | per ora

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Chissà cosa avrà da dire qualcuno, ai piani alti della Bce. L’continua a correre, senza sosta. Al punto che il tasso annuo nell’eurozona dovrebbe attestarsi a +5,1% a gennaio, in aumento rispetto al 5% di dicembre 2021 secondo la stima flash di Eurostat e toccando così un nuovo. Ovviamente il motore è l’energia (qui l’intervista a Innocenzo Cipolletta). Guardando alle componenti principali dell’nell’euroarea, si prevede infatti che l’energia registrerà il tasso annuo nettamente più alto a gennaio (28,6%, rispetto a 25,9% di dicembre), seguito da cibo, alcol e tabacco (3,6%, rispetto a 3,2% di dicembre), servizi (2,4%, stabile rispetto dicembre) e beni industriali non energetici (2,3%, rispetto a 2,9% di dicembre). E non è che le cose in Italia vadano meglio. Anzi, di riflesso sale ancora ...

L'acquisita per il 2022 è pari a +3,4% per l'indice generale e a +1,0% per la componente di fondo. Accelerano sia i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +...L'a 4,8% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita pari a ... Ma ilspetta alle coppie senza figli con meno di 35 anni che, spendendo di più di quelle ...A gennaio prezzi in Europa in rialzo del 5,1%, dopo il già spaventoso 5% di dicembre. E in Italia il caro-vita sale ai massimi dal 1996. Per i mutui nessun problema, almeno finché la Bce non deciderà ...L'inflazione a gennaio registra una forte accelerazione ... L'Unione Nazionale Consumatori parla di "Caporetto per le tasche delle famiglie" e di una stangata record da 1.783 euro per coppie senza ...