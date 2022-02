Imprese di Dumont D' Urville | protagonista della corsa al sud più estremo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) I primi decenni dell’Ottocento videro svolgersi unaconvulsa al record del sud più. Uno dei protagonisti fud’. Era partito da Tolone il 7 settembre del 1837 con due navi, l’Astrolabe e la Zélée. L’8 gennaio del 1838 salpò da Puerto Hambre – Port Famine – nell’odierna regione cilena di Magellano, dove i naviganti diretti al sud depositavano le ultime lettere, confidando nelle navi di ritorno al nord. D’arringò l’equipaggio alla sua odissea: “Io vi condurrò più arditamente e più lontano di quanto potete immaginare”. Mantenne la promessa. Per andare ancora oltre, provò a usare la sua corvetta come un rompighiaccio. L’Astrolabe cozzò di prua nel ghiaccio che la serrava, ma riuscì solo a penetrarvi per il doppiosua lunghezza, e dovette ...