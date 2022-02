Il sindaco di Kiev e suo fratello pronti a difendere l'Ucraina (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, ex campione del mondo di pugilato dei pesi massimi, mercoledì si è impegnato a "difendere" la capitale Ucraina se si materializzeranno i timori di un'invasione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) IldiVitali Klitschko, ex campione del mondo di pugilato dei pesi massimi, mercoledì si è impegnato a "" la capitalese si materializzeranno i timori di un'invasione ...

Advertising

ItalianoRt : ???????? Se la Germania vuole sostenere l'Ucraina, deve dire addio a Nord Stream 2 – il sindaco di Kiev Klitschko Come… - GiorgioBaldari : RT @fashionart19: Gli Usa hanno bisogno che al governo in Ucraina ci sia un tipo ancora più sveglio di Zhelensky: ad esempio il sindaco di… - MaryZar42 : RT @fashionart19: Gli Usa hanno bisogno che al governo in Ucraina ci sia un tipo ancora più sveglio di Zhelensky: ad esempio il sindaco di… - MMastrantuono : RT @fashionart19: Gli Usa hanno bisogno che al governo in Ucraina ci sia un tipo ancora più sveglio di Zhelensky: ad esempio il sindaco di… - fashionart19 : Gli Usa hanno bisogno che al governo in Ucraina ci sia un tipo ancora più sveglio di Zhelensky: ad esempio il sind… -