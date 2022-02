Giusy Ferreri è un incanto con l’abito nero di Philipp Plein per Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 ha finalmente avuto inizio. Giusy Ferreri ha debuttato alla kermesse con il brano Miele, arrivato al decimo posto nella classifica della prima serata. Durante la puntata d’apertura – condotta da Amadeus e Ornella Muti – la cantante ha stupito il pubblico, non soltanto con la sua splendida voce ma anche con un outfit da sera firmato Philipp Plein. Elegantissima, Ferreri è arrivata sul palco indossando un meraviglioso vestito nero con modello a sirena, aderente nella parte superiore e più morbido verso il basso. Il top con scollo rotondo lascia scoperte le spalle e le braccia. Nella zona del busto, invece, la stoffa si interrompe per lasciare spazio a due grandi cerchi di cristalli rosa posizionati ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La 72esima edizione del Festival diha finalmente avuto inizio.ha debuttato alla kermesse con il brano Miele, arrivato al decimo posto nella classifica della prima serata. Durante la puntata d’apertura – condotta da Amadeus e Ornella Muti – la cantante ha stupito il pubblico, non soltanto con la sua splendida voce ma anche con un outfit da sera firmato. Elegantissima,è arrivata sul palco indossando un meraviglioso vestitocon modello a sirena, aderente nella parte superiore e più morbido verso il basso. Il top con scollo rotondo lascia scoperte le spalle e le braccia. Nella zona del busto, invece, la stoffa si interrompe per lasciare spazio a due grandi cerchi di cristalli rosa posizionati ...

Advertising

trash_italiano : Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranier… - IlContiAndrea : L'ordine di uscita dei Big in gara: Achille Lauro, Yuman, Noemi, Morandi, La rappresentante di Lista, Bravi, Ranier… - SanremoRai : ?? @giusyferreri ?? #Miele L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - _Sarandom_ : scegliendo per testi e canzoni che ascolterei di nuovo winner: mahmood e blanco next: noemi, giusy ferreri, ranieri e bravi - velisaaaav : RT @marcole___: LA VERSIONE DISTORTA DI GIUSY FERRERI COL MEGAFONO MI FA PISCIARE LETTERALMENTE SOTTO #Sanremo2022 -