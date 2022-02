FIFA 22 TOTW 20 | scopri la Squadra della Settimana!

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Torna l’appuntamento del mercoledì con laEA Sports ha da poco annunciato il20 di22, il nuovo Team of the Week! Come di consueto infatti Electronic Arts seleziona ogni settimana una rosa composta da circa 23 giocatori, che sono coloro che più si sono messi in evidenza nei match disputati in giro per il mondo nei giorni precedenti. Ecco l’immagine pubblicata sui canali social Il Featured Player di questa settimana è Toko Ekambi, che riceve dunque l’upgrade direttamente alla versione SIF! Le card del20 di22 sono disponibili nei pacchetti dalle 19 di stasera, fino alla stessa ora del prossimo mercoledì L'articolo proviene da FUT Universe.

Inter : ?? | #TOTW Grazie al suo gol al 90esimo, @EdDzeko entra nel Team of the Week di @EASPORTSFIFA! ??… - EA_FIFA_Italia : L'esplosività sul fronte d'attacco ???? di #Mané, la fantasia sulla fascia del genio ????? #DiMaria, i gol decisivi ??… - reghiumesports : Ottima WL per tutti i nostri player! Bravi tutti e continuiamo così! #fifa #football #soccer #calcio #fut… - zazoomblog : FIFA 22: TOTW 20 – Prediction della nuova squadra della settimana - #Prediction #della #nuova #squadra - ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 #TOTW 20 - Prediction della nuova squadra della settimana -

Commenta per primo Edin Dzeko al top nel nuovo Team of the week () : l'attaccante dell' Inter brilla con un overall di 86 nella squadra della settimana di22 Ultimate Team, al pari di Ziyech , Diaby e Digne . Meglio di lui fanno solo Verratti (88) e ...Commenta per primo Pezzi di Serie A nel Team of the week () di22 . Ciro Immobile e Samir Handanovic si prendono il loro spazio nella squadra della settimana di Ultimate Team: l'attaccante della Lazio ottiene 89 di valutazione generale, il top con ...Torna l'appuntamento del mercoledì con la Squadra della Settimana! EA Sports ha da poco annunciato il TOTW 20 di FIFA 22, il nuovo Team ...The FIFA 22 Ultimate Team TOTW 20 (Team of the Week 20) squad could feature just a few big named players due to the international break and lack of domestic action.