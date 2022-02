“É infuriato…”: Lazio, Sarri medita una decisione clamorosa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nel mercato di gennaio la Lazio è rimasta in stand-by, una decisione che ha fatto infuriare Sarri, deluso dal mancato arrivo di rinforzi. Potrebbe non essere mai sbocciato l’amore, dopo il matrimonio della scorsa estate, tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico aveva scelto l’Aquila per rilanciarsi dopo un’esperienza in chiaroscuro alla Juventus, forse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nel mercato di gennaio laè rimasta in stand-by, unache ha fatto infuriare, deluso dal mancato arrivo di rinforzi. Potrebbe non essere mai sbocciato l’amore, dopo il matrimonio della scorsa estate, tra Maurizioe la. Il tecnico aveva scelto l’Aquila per rilanciarsi dopo un’esperienza in chiaroscuro alla Juventus, forse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

