Dybala nelle prossime ore a Torino: titolare col Verona? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Juventus pronta a riaccogliere il suo numero 10 Mancano quattro giorni a Juventus Verona, posticipo della domenica di Serie A in programma all'Allianz Stadium. In casa bianconera c'è grande attesa per Zakaria e soprattutto Vlahovic, che potrebbe essere subito titolare. Uno dei dubbi di Allegri sarà legato alla presenza di Paulo Dybala. Come riferito da Francesco Cosatti di Sky Sport, l'argentino è ripartito dall'Argentina e sta tornando a Torino e nei prossimi giorni Allegri valuterà il suo impiego tra condizione fisica e rientro dalla Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

