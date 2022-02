(Di giovedì 3 febbraio 2022) Andava in bicicletta ed è morto a 66 anni, nel pomeriggio di oggi, 2 febbraio 2022, a, nei pressi della frazione di Bricciana mentre percorreva laprovinciale 41. Secondo ricostruzioni dei soccorritori il 66enne, residente a Rufina, è andato fuoricon la bicicletta, finendo in un terreno che si trova circa un metro e mezzola carreggiata L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Dicomano: ciclista muore cadendo in un campo sotto la strada -

Ultime Notizie dalla rete : Dicomano ciclista

Firenze Post

DICOMANO (FIRENZE) – Andava in bicicletta ed è morto a 66 anni, nel pomeriggio di oggi, 2 febbraio 2022, a Dicomano, nei pressi della frazione di Bricciana mentre percorreva la Strada provinciale 41.I soccorsi del 118, la polizia municipale e i carabinieri sono intervenuti sulla provinciale 41 in località Bricciana. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ipotesi malore ...