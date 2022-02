Covid: bozza dl, per rientro a scuola post quarantena ok anche tampone fai da te (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Per il rientro a scuola dopo la quarantena basterà il tampone fai da te. E' quanto di legge nella bozza delle misure anti-Covid all'esame del Cdm. "In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione", si legge nel testo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Per ildopo labasterà ilfai da te. E' quanto di legge nelladelle misure anti-all'esame del Cdm. "In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione", si legge nel testo.

