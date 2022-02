Centrodestra | Carfagna “L' alleanza regge se c' è una linea comune”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La scelta di continuità sul nome del Presidente (Mattarella, ndr) consente di riprendere con maggiore energia il lavoro. Nel primo Consiglio dei ministri dopo l'elezione ho visto ottimismo e grande condivisione sull'accelerazione dell'agenda delle riforme». Ne è convinta la ministra per il Sud, Marache, in una intervista al Corriere della Sera, spiega che Forza Italia dovrà «riprendere il suo ruolo con coraggio e nettezza» per avere voce in capitolo, in modo che «le formule e le alleanze si vedano dopo». Le coalizioni si reggono non sulle parole, ma solo «se c'è unasola da proporre agli elettori, non due o tre».Per“capiremo presto se quello che è successo può essere recuperato. Il buon governo in Regioni e Comuni è indubbio ed è quello il modello da trasferire a livello nazionale. Le ...

... perché si stanno vedendo cumuli di macerie un po' in tutti gli schieramenti, nelin ... La campagna elettorale varrà anche per lui, così come per Gelmini,e Brunetta, l'ala ...... subito dopo la rielezione di Mattarella, ha tutta l'aria di un dibattito strumentale', dice il presidente di Italia Viva Sullo stesso argomento:: "Non si può costruire un nuovo...Ne è convinta la ministra per il Sud, Mara Carfagna che, in una intervista al Corriere della Sera, spiega che Forza Italia dovrà «riprendere il suo ruolo con coraggio e nettezza» per avere voce in ...Parole, queste, di uno dei principali candidati alla corsa al Quirinale, Pier Ferdinando Casini, intervistato dal 'Corriere della Sera'. l'ex leader dell'Udc ha impresso una svolta decisiva in direzio ...