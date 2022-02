Bologna, problemi per il rientro di Barrow dall’Africa: in dubbio per l’Empoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’attaccante del Bologna Barrow ha avuto dei problemi nel rientro dall’Africa ed è in dubbio per la partita contro l’Empoli Dopo una Coppa d’Africa giocata da protagonista, Musa Barrow non è ancora riuscito a rientrare in Italia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Gambia è rimasto bloccato in Camerun per due giorni, si dice per motivazioni legate ai tamponi, e per questo motivo il ritorno in patria che doveva avvenire domenica è scalato di due giorni. E così è slittato anche il rientro in Italia, con Barrow che potrebbe adesso tornare in Italia tra venerdì e sabato e saltare il match che il Bologna giocherà contro l’Empoli. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’attaccante delha avuto deineled è inper la partita controDopo una Coppa d’Africa giocata da protagonista, Musanon è ancora riuscito a rientrare in Italia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Gambia è rimasto bloccato in Camerun per due giorni, si dice per motivazioni legate ai tamponi, e per questo motivo il ritorno in patria che doveva avvenire domenica è scalato di due giorni. E così è slittato anche ilin Italia, conche potrebbe adesso tornare in Italia tra venerdì e sabato e saltare il match che ilgiocherà contro. L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

Fantacalcio : Bologna, problemi di rientro per Barrow: a rischio per l'Empoli - Pinx67 : @virginiomerola @patrickzaki1 abbiamo altri problemi a Bologna si e' accorto ? - radionowher : @Piero_bologna @ankerachele Quelli veramente sono i problemi... - immobivilente : E questa estate, cadesse il mondo, vado a Bologna quante volte voglio con chi cazzo voglio e torno all'ora che vogl… - roadman_ : @callmegoodlife Le società che avevano problemi con l'indice di liquidità erano: Sassuolo (che ha ceduto Boga per r… -