Alex D’Alessandro | “Il conto corrente va difeso dall’inflazione con una corretta gestione e senza la paura di investimenti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – I conti correnti fermi rischiano di ostacolare il benessere economico dei risparmiatori italiani, soprattutto in tempi di inflazione. Per investire al meglio il proprio capitale occorre affidarsi a un consulente professionista, in grado di elaborare una strategia finanziariae misurata sugli obiettivi di spesa o risparmio. Milano, 2 febbraio 2022. L’Italia è da sempre un paese di grandi risparmiatori. Secondo i dati ufficiali, circa 2.000 miliardi di euro sono attualmente fermi sui conti correnti. Una quantità enorme di capitali immobili e con tassi quasi a zero, se non a volte negativi, che quindi perdono di valore rispetto all’inflazione che come sappiamo è in forte crescita. A fronte di questo dato significativo, tenere fermi i propri risparmi potrebbe non essere la scelta migliore nel lungo periodo a causa della perdita del potere ...