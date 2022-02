Alex Belli | un messaggio aereo per Delia | ecco la reazione di Soleil VIDEO

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ex gieffinoha inviato undestinato aDuran:ladiSorge L’ex gieffinonelle ultime ore ha inviato unalla suaDuran. Dopo le ultime discussioni avvenute in diretta nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, la relazione train puntata sembra del tutto conclusa e invece arriva un nuovo colpo di scena.Duran è entrata recentemente nella Casa più spiata d’Italia e nella scorsa puntata è riuscita anche ad essere la prima candidata per la finale che si terrà il 14 marzo. Leggi anche –> sanremo la ...

Sulla Casa di Cinecittà è volato un aereo diper Delia Duran stamattina. Si tratta del primo messaggio nei cieli per la prima candidata finalista di questa edizione, che non ha trattenuto l'entusiasmo. Non era un aereo da parte dei ...Tra la stupore generale, la bella venezuelana ha ricevuto infatti un messaggio dal marito: "Delia saràfinché Duran, LIP e AXB", recitava lo striscione. "L IP è Liviana Petrelli, ...AxB invece è Alex Belli, la firma della sua Factory. In Confessionale l’ho detto ‘sarebbe ora che Alex le mandasse un aereo’, e ti è arrivato. A Soleil Sorge ovviamente non è sfuggito il messaggio e, ...L'ex gieffino Alex Belli ha inviato un messaggio aereo destinato a Delia Duran: ecco la reazione di Soleil Sorge ...