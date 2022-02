Aeroporto di Fiumicino, infastidiscono i passanti per accaparrarsi corse “extra”: multati due Ncc (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fiumicino – Ennesima ondata di controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci”. Dopo i due autisti NCC sanzionati nel fine settimana scorso per aver procacciato clienti tra i passeggeri in uscita dal “Gate 3 – Arrivi”, altri due autisti di Noleggio Con Conducente sono stati sorpresi, sempre all’interno dell’aerostazione, mentre pubblicizzavano ai passeggeri in transito il loro servizio, tentando di accaparrarsi qualche corsa “extra“, in palese violazione degli articoli 3 e 4 dell’ordinanza nr. 10/2017 di E.N.A.C., che stigmatizza, tra le condotte lesive del decoro dei luoghi e che rendono difficoltosa la normale e sicura fruizione delle infrastrutture aeroportuali, le attività di qualsiasi tipo di procacciamento di clienti. I due abusivi sono stati sanzionati per ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022)– Ennesima ondata di controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci”. Dopo i due autisti NCC sanzionati nel fine settimana scorso per aver procacciato clienti tra i passeggeri in uscita dal “Gate 3 – Arrivi”, altri due autisti di Noleggio Con Conducente sono stati sorpresi, sempre all’interno dell’aerostazione, mentre pubblicizzavano ai passeggeri in transito il loro servizio, tentando diqualche corsa ““, in palese violazione degli articoli 3 e 4 dell’ordinanza nr. 10/2017 di E.N.A.C., che stigmatizza, tra le condotte lesive del decoro dei luoghi e che rendono difficoltosa la normale e sicura fruizione delle infrastrutture aeroportuali, le attività di qualsiasi tipo di procacciamento di clienti. I due abusivi sono stati sanzionati per ...

