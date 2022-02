A Sanremo 2022 i Maneskin non trattengono le lacrime | ci pensa Fiorello a far ridere

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Bentornati al Teatro dell’Ariston. Commosso, Amadeus saluta il ritorno del pubblico al Festival dicome prima cosa, scendendo le scale. La prima serata di questo festival (che, udite, udite, finisce presto, all’1 e un quarto), è all’insegna delle. Perché oltre a quelle del conduttore, colpiscono al cuore quelle del cantante dei. Damiano non le trattiene mentre canta. E poi ci sono anche i nostro occhi lucidi, rivedendo Franco Battiato cantare La Cura. Per fortuna c’èa farci. Quest’anno, con il pubblico in platea è tutta un’altra cosa. Tornerà per le prossime serate? Mistero. Ah, e poi c’è la gara. Dove i super favoriti Mahmood e Blanco prendono già la testa. Non pervenuta Ornella Muti. Ma ecco tutto quello che è successo. Damiano canta e ...

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Piergiulio58 : Sanremo: Mahmood Blanco in testa a fine prima serata - Ultima Ora - ANSA ???? - alexplive : 'E mi piace mi piace mi piace che non mi sento più giù, più giù'. La vera sorpresa di questa prima serata di Sanrem… -

Per dire: ieri sera, a un'ora non tarda della prima serata del festival di, è salito sul palco l'innominato. L'innominato, di cui per rispetto della letteratura ma soprattutto perché ...Mercoledì, dopo l'esibizione degli altri 13 cantanti, le due classifiche verranno 'unite' per dar vita alla prima classifica parziale completa del Festival di. Per ora in testa ci sono i ...Il Sanremo della medietà è andato in scena senza danni né trionfi nella sua prima serata, terzo Festival dell’era Amadeus. Mediamente divertente, con canzoni mediamente piacevoli, Sanremo 2022 non ha ...Bentornati al Teatro dell’Ariston. Commosso, Amadeus saluta il ritorno del pubblico al Festival di Sanremo 2022 come prima cosa, scendendo le scale. La prima serata di questo festival (che, udite, ...