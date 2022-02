Yuman, chi è il cantautore vincitore di Sanremo Giovani 2021 e in gara al Festival con “Ora e qui” (Di martedì 1 febbraio 2022) Yuman è il nome d’arte di Yuri Santos Tavares Carloia, il cantautore in gara al Festival di Sanremo 2022. Il nome d’arte deriva dall’unione delle parole Yuri e Human. Yuman gli esordi del cantante in gara a Sanremo Yuman è nato a Roma nel 1995, da madre italiana e padre di Capoverde. È appassionato di musica fin da piccolo e comincia a scrivere canzoni da Giovanissimo. Nel 2015, Yuri va a Londra e a Berlino, dove continua la sua evoluzione artistica. Il primo contratto musicale è con la Leave Music, nel 2017. Yuri è entrato in contatto con l’etichetta discografica l’anno precedente, al suo ritorno a Roma. Nel novembre 2018, esce il primo singolo di Yuman: Twelve. Il brano ha il mixaggio di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022)è il nome d’arte di Yuri Santos Tavares Carloia, ilinaldi2022. Il nome d’arte deriva dall’unione delle parole Yuri e Human.gli esordi del cantante inè nato a Roma nel 1995, da madre italiana e padre di Capoverde. È appassionato di musica fin da piccolo e comincia a scrivere canzoni dassimo. Nel 2015, Yuri va a Londra e a Berlino, dove continua la sua evoluzione artistica. Il primo contratto musicale è con la Leave Music, nel 2017. Yuri è entrato in contatto con l’etichetta discografica l’anno precedente, al suo ritorno a Roma. Nel novembre 2018, esce il primo singolo di: Twelve. Il brano ha il mixaggio di ...

