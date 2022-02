Volta a la Comunitat Valenciana 2022 | debutto stagionale per Vincenzo Nibali Ritrova Giulio Ciccone da avversario

Leggi su oasport

(Di martedì 1 febbraio 2022) La stagione di Ciclismo su strada è ufficialmente iniziata e questa settimana, con tre corse al via tra Europa e Medio Oriente, si entra finalmente nel vivo dell’azione. Domani prenderà il via laa lache durerà fino a domenica 6 febbraio, con 5 tappe in cui i corridori troveranno terreni adatti a diversi specialisti, elemento che ha attirato tanti dei grandi protagonisti del panorama internazionale. La startlist della corsa iberica sarà infatti di altissimo livello, guidata dal giovane belga Remco Evenepoel che si è dichiarato molto rilassato e fiducioso per questa stagione. Tanti i protagonisti che andranno alla caccia di una vittoria di tappa o di un posizionamento di qualità in classifica generale, tra cui ci saranno anche gli italiani...