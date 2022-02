VIDEO - Lazio | il neo acquisto Cabral è sbarcato a Roma | Felice di essere qui

(Di martedì 1 febbraio 2022) Jovaneè il nuovodella, arrivato nella giornata di ieri poco prima del gong finale del calciomercato. L'ex calciatore dello Sporting Lisbona èa Fiumicino: per lui...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 29.01.2013 ?? Juventus ?? La Lazio è in finale di Coppa Italia! - nzingaretti : La @RegioneLazio lancia un nuovo portale e un podcast: - Pall_Gonfiato : #Lazio - Ecco le prime parole del neo acquisto Jovane #Cabral - stefanolucci71 : RT @Falconero1987: - Video celebrativo di Radu pubblicato alle 8 di sera - Filmatino imbarazzante sul Capodanno Cinese - 'Foto' di Cabral s… - infoitsport : Lazio, Jovane Cabral è arrivato a Roma: 'Contento di essere qui' - FOTO & VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Lazio

...per modificare la gestione dei diritti televisivi d'archivio e la gestione della produzione... Con Lotito, oltre la, ci sono Udinese, Inter, Fiorentina, Samp, Verona, eccetera. Milan, Roma, ...... il calciatore dellacapoverdiano domani sosterrà le visite mediche in Paideia Cabral è sbarcato a Roma ed è pronto ad iniziare la sua avventura con la. Ildell'arrivo dell'...VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in ...L’ex calciatore ha chiarito le dinamiche legate anche alla cessione di Jovane Cabral alla Lazio ed ha spiegato di aver dato l’assenso alla sua cessione.