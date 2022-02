Udinese | Marino | “Non avevamo urgenze di mercato | cambi solo in difesa”

Leggi su sportface

(Di martedì 1 febbraio 2022) “Siamo arrivati a questa sessione disicuri di aver fatto un buon lavoro in estate e di non avere esigenze impellenti. Samir era in scadenza di contratto e quindi bisognava trovare una soluzione per evitare di perdere il giocatore a parametro zero; De Maio invece aveva chiesto di andare a fare un’altra esperienza per giocare con continuità. Sono andati via due difensori centrali e abbiamo preso un centrale di piede destro Benkovi?, in prospettiva, e uno di piede sinistro, Marì, che è già pronto“. Così Pierpaolo, direttore dall’Area tecnica dell’, ha spiegato le scelte didel club alle telecamere diTv. “Non abbiamo tentato nulla a centrocampo perché il recupero completo di Jajalo, l’esplosione di Makengo, Samardzic che è relegato ad un luogo marginale anche ...