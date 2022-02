Ucraina:telefonata Draghi - Putin, impegno per soluzione crisi (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Presidente del Consiglio, Mario, ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir. Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina telefonata Ucraina:telefonata Draghi - Putin, impegno per soluzione crisi Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisi ucraina e le relazioni bilaterali. Il Presidente Draghi ha sottolineato l'importanza di adoperarsi per una de - escalation delle ...

Crisi Ucraina, Mosca 'sconfitta' al Consiglio di sicurezza Onu: Biden vuole colpire gli oligarchi vicini a Putin ...la de - escalation della crisi Ucraina e sul tema delle garanzie di sicurezza chieste da Mosca. Sarà proprio il titolare degli affari Esteri di Mosca Lavrov a rilasciare un commento sulla telefonata ...

I leader dei Paesi nato in Ucraina. E Draghi telefona a Putin A Kiev questa settimana i primi ministri di Regno Unito, Paesi Bassi e Polonia e il presidente della Turchia. Anche diversi ministri degli Esteri, ...

