Ubisoft annuncia la nuova divisione “Esports and Competitive Gaming”

(Di martedì 1 febbraio 2022)la riorganizzazione del suo team esport nellaand”, un nuovo team globale che continuerà a sviluppare le attività di gioco competitivo dinei singoli paesi collaborando, con esperti locali che al tempo stesso lavoreranno al comune obiettivo di plasmare il futuro degli esport e di perseguire la mission del gruppo: arricchire le vite dei giocatori creando esperienze significative e memorabili a qualsiasi livello di competizione. “Basandosi su 6 anni di esperienza su giochi come Tom Clancy’s® Rainbow Six Siege, Brawlhalla®, Trackmania® o For Honor® e con uno sguardo rivolto all’evoluzione dell’industria mondiale, il rinnovamento della nostra struttura interna garantirà i mezzi adeguati a passare al nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft annuncia

... che ha bastonato la compagnia su Twitter rivolgendole parole tutt'altro che lusinghiere: "è una compagnia veramente bizzarra. Nella stessa settimana in cuila chiusura di Hyper ...... di cui abbiamo parlato nella nostra recensione della RTX 3050 , il team greenuna ... Tropico 6 (Epic) e Assassin's Creed III Deluxe Edition (Connect).Ubisoft ha recentemente annunciato eccitanti novità per l’Anno 7 di Brawlhalla e durante l’imminente Six Invitational farà nuove rivelazioni per l’Anno 7 di Rainbow Six Siege, sia per il gioco che per ...Cambio di marcia per la divisione eSport di Ubisoft che è stata completamente riorganizzata. Ubisoft annuncia la riorganizzazione del suo team eSport nella divisione “Esports and Competitive Gaming”, ...