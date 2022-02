Torna Aprilia Film Festival 2022. Al via le iscrizioni: ecco come partecipare (Di martedì 1 febbraio 2022) Torna Aprilia Film Festival 2022. Siamo lieti di annunciare l’apertura ufficiale del BANDO per la 4°edizione dell’Aprilia Film Festival che si terrà nei giorni 6-7-8 Maggio 2022 ad Aprilia presso il “Teatro Europa” (Corso Papa Giovanni XXIII, 32, 04011 Aprilia LT) Fondato nel 2018 da Federico Paolini con il nome di Lux Film Festival, dalla Seconda Edizione viene rinominato Aprilia Film Festival per valorizzare il legame con il territorio e dare risalto alla città ospitante Il progetto nasce grazie all’associazione culturale Cuore Comico e al suo presidente Roberto Mincuzzi, che con il Patrocinio della Regione Lazio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 febbraio 2022). Siamo lieti di annunciare l’apertura ufficiale del BANDO per la 4°edizione dell’che si terrà nei giorni 6-7-8 Maggioadpresso il “Teatro Europa” (Corso Papa Giovanni XXIII, 32, 04011LT) Fondato nel 2018 da Federico Paolini con il nome di Lux, dalla Seconda Edizione viene rinominatoper valorizzare il legame con il territorio e dare risalto alla città ospitante Il progetto nasce grazie all’associazione culturale Cuore Comico e al suo presidente Roberto Mincuzzi, che con il Patrocinio della Regione Lazio, ...

