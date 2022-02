Svezia | ' reclutati' i corvi per raccolta mozziconi sigarette

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Svezia reclutati

ANSA Nuova Europa

Singolare iniziativa di un'azienda inper ripulire le città dai mozziconi di sigaretta abbandonati per strada e per tagliare i costi. Una startup di Södertälje, vicino a Stoccolma ha infatti 'reclutato' i corvi per questo lavoro. ...quasi esclusivamente fra gli eletti locali: l'82% di chi è alla Camera e al Senato ... dopo la maternità obbligatoria la Francia rimborsa il 13,7% dello stipendio, mentre Germania e...Singolare iniziativa di un’azienda in Svezia per ripulire le città dai mozziconi di sigaretta abbandonati per strada e per tagliare i costi. Una startup di Soedertaelje, vicino a Stoccolma ha infatti ...Singolare iniziativa di un'azienda in Svezia per ripulire le città dai mozziconi di sigaretta abbandonati per strada e per tagliare i costi. Una startup di Södertälje, vicino a Stoccolma ha infatti 'r ...