Sanremo 2022, Amadeus si commuove. E Ornella Muti è magnifica (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo 2022 si è aperto con la commozione di Amadeus, direttore artistico per la terza volta. Avrebbe potuto essere altrimenti? L’emozione di scendere la scalinata della Città dei Fiori e di ritrovarsi di fronte al pubblico fremente, in attesa di assistere alla kermesse musicale più importante dell’anno. Amadeus, che ormai abbiamo imparato a conoscere come “Ama”, commosso, spoglio dalla personalità legata allo spettacolo, per mostrarsi in veste di amatore della musica e dello spirito che Sanremo ha sempre infuso negli italiani nel corso degli anni, ben settantadue. Sanremo 2022, Amadeus si lascia andare alla commozione La prima serata del Festival di Sanremo è un momento di raccoglimento, un attimo fermo nel tempo. ... Leggi su dilei (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Festival disi è aperto con la commozione di, direttore artistico per la terza volta. Avrebbe potuto essere altrimenti? L’emozione di scendere la scalinata della Città dei Fiori e di ritrovarsi di fronte al pubblico fremente, in attesa di assistere alla kermesse musicale più importante dell’anno., che ormai abbiamo imparato a conoscere come “Ama”, commosso, spoglio dalla personalità legata allo spettacolo, per mostrarsi in veste di amatore della musica e dello spirito cheha sempre infuso negli italiani nel corso degli anni, ben settantadue.si lascia andare alla commozione La prima serata del Festival diè un momento di raccoglimento, un attimo fermo nel tempo. ...

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - SanremoRai : ?? @AchilleIDOL feat. @harlemgospel ?? #Domenica L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - fanpage : A Fanpage parla @GiuliaSalemi93 Lo scorso anno appena uscita dal #gfvip lo commentava sul divano insieme al suo Pi… - SalvoLaroc90 : RT @HoaraBorselli: #Sanremo 2022, “nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara”. Avete ben capito. Ci sono pensionati non vaccinati ch… - Big_Franka : RT @Iperborea_: Gianni Morandi gareggiando nella categoria Sanremo Giovani, lui ci ha donato il tormentone estivo del 2022, Ana Mena ti dev… -