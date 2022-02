Salvini: "Toti governatore e assessore? E' Superman..." (Di martedì 1 febbraio 2022) 'Se uno è governatore, assessore al Bilancio e alla Sanità o è Superman o...'. Lo sostiene il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo a una domanda su Giovanni Toti. 'Noi non confondiamo, abbiamo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 febbraio 2022) 'Se uno èal Bilancio e alla Sanità o èo...'. Lo sostiene il leader della Lega Matteorispondendo a una domanda su Giovanni. 'Noi non confondiamo, abbiamo ...

MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: 'Non metto in discussione sindaci e governatori ma se uno è governatore, assessore al Bilancio e alla Sanità o è Superman… - GiancarloDeRisi : @GiorgiaMeloni ce l'ha a morte con #ForzaItalia, pure se ieri sera da Porro non l'ha nominata mai. Ha citato solo t… - Agenzia_Ansa : 'Non metto in discussione sindaci e governatori ma se uno è governatore, assessore al Bilancio e alla Sanità o è Su… - ultimenotizie : 'Se uno è governatore, assessore al Bilancio e alla Sanità o è Superman o...'. Così il leader della Lega #Salvini r… - 5Ricomincio : -