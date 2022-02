Saipem barcolla ed il governo che fa?

Leggi su panorama

(Di martedì 1 febbraio 2022) Non è ancora chiaro quale decisione prenderanno i soci rilevanti di, Eni e Cassa depositi e prestiti, per affrontare la situazione che ha portato il colosso dell'ingegneria energetica ad annunciare una perdita d'esercizio superiore a un terzo del capitale sociale. Da poco è iniziato il confronto tra i vertici delle tre società dopo la comunicazione di ieri al mercato. Un annuncio giunto a pochi mesi dal piano industriale dello scorso ottobre, in cuiaveva previsto ricavi in crescita ad un tasso medio anno del 15% fino al 2025 e margine operativo lordo positivo a fine anno. Tuttavia, da anni la società naviga in acque agitate: il 2020 si era chiuso con un “rosso” di 1,13 miliardi, mentre lo scorso anno a pesare sui conti è stato lo stop dei francesi di Total al progetto di un impianto per gnl (gas naturale liquefatto) in Mozambico, fermato ...