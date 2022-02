(Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - LaSergiopresidente della Repubblica e Giulianopresidente della Corte Costituzionale è "la '' dele dell'impedimento di uno scivolamento antiverso cui eravamo quasi al punto di non ritorno". Senza la conferma del Capo dello Stato, infatti, l'Italia avrebbe rischiato di ricorrere a un "uomo della provvidenza"., 95 anni, ex ministro socialista della Prima Repubblica, intervistato dall'AGI, fa un'analisi a 360 gradi dell'elezione presidenziale e della situazione del Paese. Pare di capire che è d'accordo sulla riconferma di. "À una persona che dà grandi garanzie di tenuta democratica, quindi la sua ...

Advertising

MichelaRoi : RT @ClementiF: Su @ilriformista di @PieroSansonetti c'è una splendida intervista a Rino Formica di Umberto de Giovannangeli. Al di là delle… - noth2loos : RT @francofontana43: Rino Formica, grande vecchio della prima Repubblica, dice la sua. E, quasi sempre, ci azzecca Umberto De Giovannangeli… - fisco24_info : Rino Formica: 'La coppia Mattarella-Amato stella polare del recupero democratico': AGI - La coppia Sergio Mattarell… - konomoronao : RT @francofontana43: Rino Formica, grande vecchio della prima Repubblica, dice la sua. E, quasi sempre, ci azzecca Umberto De Giovannangeli… - francofontana43 : Rino Formica, grande vecchio della prima Repubblica, dice la sua. E, quasi sempre, ci azzecca Umberto De Giovannang… -

Ultime Notizie dalla rete : Rino Formica

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

, 95 anni, ex ministro socialista della Prima Repubblica, intervistato dall'AGI, fa un'analisi a 360 gradi dell'elezione presidenziale e della situazione del Paese. Pare di capire che è d'...Ma certo, segna una "sconfitta dei partiti", come ha notato su Domani Stefano Feltri ea ha stigmatizzatoin un colloquio con La Stampa. E ora i leader riflettono e cercano di ...Intervista all'ex ministro socialista, 95 anni: "Si è detto, sia a destra che a sinistra, di far ricorso all'uomo della provvidenza. Ma fortunatamente ai vertici delle garanzie costituzionali del Paes ...Sul tavolo ci sono dossier importanti come il caro bollette, il Pnrr, il fisco e le pensioni, ma dopo l'estate i partiti guarderanno soprattutto alle elezioni politiche 2023, quando forse nessuno dei ...