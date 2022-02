Pechino 2022 | Skeleton | Tregubov positivo al Covid | salta i Giochi

(Di martedì 1 febbraio 2022) Un altro forfait all’Olimpiade Invernale di. Si tratta di Nikita, rappresentante del comitato olimpico russo (la Russia in quanto tale non può partecipare per via delle note vicende di doping), è risultatoai due test per ilprevisti prima della partenza per la Cina, e quindi ha deciso di rinunciare ai. Lo specialista delloaveva conquistato l’argento nella gara del singolo uomini della precedente Olimpiade, quella di PyeongChang. SportFace.

Quito, 01 feb 14:07 - Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, è partito alla volta di Madrid, da cui si imbarcherà per il suo viaggio in Cina. Nel corso...