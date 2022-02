MotoGP, Test Sepang 2022: prima stagione intera da ufficiale per Franco Morbidelli. Bastianini avrà una Ducati 2021 (Di martedì 1 febbraio 2022) Presto in sella. Il Circus della MotoGP tornerà a far sentire la propria presenza in quel di Sepang (Malesia), sede dei Test pre-season 2022. Sulla pista malese, dal 5 al 6 febbraio, team e piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale sulla moto e capire quale sarà la via di sviluppo ideale. Una stagione importante per Franco Morbidelli. Il “Morbido” avrà la sua chance in un Team Factory, dopo averlo tanto sognato. Le annate in sella alla Yamaha Petronas hanno avuto risvolti diversi: eccezionale nel 2020, con un secondo posto nella classifica mondiale tra i piloti; 17° nel 2021 e condizionato sia da una moto datata che dall’infortunio al ginocchio che non gli ha permesso di esprimere il suo reale potenziale. ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) Presto in sella. Il Circus dellatornerà a far sentire la propria presenza in quel di(Malesia), sede deipre-season. Sulla pista malese, dal 5 al 6 febbraio, team e piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale sulla moto e capire quale sarà la via di sviluppo ideale. Unaimportante per. Il “Morbido”la sua chance in un Team Factory, dopo averlo tanto sognato. Le annate in sella alla Yamaha Petronas hanno avuto risvolti diversi: eccezionale nel 2020, con un secondo posto nella classifica mondiale tra i piloti; 17° nele condizionato sia da una moto datata che dall’infortunio al ginocchio che non gli ha permesso di esprimere il suo reale potenziale. ...

