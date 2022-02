Milan | Ledesma | “È in difficoltà | soprattutto nelle partite importanti”

Advertising

sportli26181512 : TMW Radio - Ledesma: 'Milan in difficoltà. Nelle partite importanti...': Intervenuto a TMW Radio, Cristian Ledesma … - infoitsport : TMW RADIO - Ledesma: 'Lazio, solite difficoltà sul mercato. Milan ora in affanno' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ledesma

Pianeta Milan

...segnò il 28 marzo 1948 in Salernitana " Fiorentina 2 - 0 e il 6 giugno 1948 in Salernitana "... Giunto come giocatore di avvenire, non mantenne le promesse Emmanuel Jorge, centrocampista ...Ancora legato alla Capitale,gioca nella Lazio Calcio 8, è direttore dellaAcademy ... Ok non era un derby o una partita contro Inter, Juve,ma la Sampdoria di Mazzarri era una ...A parlare degli argomenti del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Cristian Ledesma. Le sarebbe piaciuto essere ... Adesso vedo in difficoltà il Milan, perché non ha ...L'allenatore della Lazio voleva un terzino e almeno un altro centrocampista alla Ricci o alla Vecino, ma dal mercato è arrivato solo Cabral. Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, Maurizio Sarri ...