Maxey meglio di Morant | Phila va Boston maltratta Miami

Tutti aspettavano Jae Joel Embiid, invece è Tyresel'eroe della vittoria didelphia su Memphis in una splendida partita decisa al supplementare. Tutto facile invece per, che ...

Tutti aspettavano Ja Morant e Joel Embiid, invece è Tyresel'eroe della vittoria di Philadelphia su Memphis in una splendida partita decisa al supplementare. Tutto facile invece per Boston, che rifila un +30 ai resti di Miami. Sorridono anche Cleveland ...Autentici trascinatori di Philadelphia Tyrese(33 punti) e Tobias Harris (31 punti), insieme ... Gli ospiti canadesi rientrano decisamentedagli spogliatoi, piazzando un parziale da 15 - 32 ...New Orleans Pelicans 90 – 93 Cleveland Cavaliers Iniziamo dal successo casalingo dei Cavs, che tra le mura amiche della Rocket Mortgage FieldHouse hanno la meglio sui Pelicans sfruttando al meglio i 2 ...No LeBron, no party. Prosegue il cammino altalenante dei Los Angeles Lakers (24-25) che, dopo il successo esterno di Brooklyn col rientro dopo 17 gare d'assenza di Anthony Davis che aveva fatto ben sp ...