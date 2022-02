L’Europa verso una dichiarazione su diritti e principi digitali universali (Di martedì 1 febbraio 2022) Lo scorso 26 gennaio, la Commissione Europea ha presentato una proposta di dichiarazione su diritti e principi digitali che guideranno la trasformazione digitale nell’Eurozona. Il documento di proposta al Parlamento punta ad essere un punto di riferimento condiviso fra i Paesi dell’Unione sulle modalità, principi e tipologie di trasformazione digitale che le istituzioni europee promuovono e difendono. La dichiarazione su diritti e principi digitali rappresenterà, inoltre, una guida ai responsabili politici e alle imprese per quanto riguarda le nuove tecnologie e l’applicazione delle stesse, sia online che offline, nei confronti delle risorse umane. Il documento, infatti, mette al centro le persone nella vita connessa e interconnessa ... Leggi su fmag (Di martedì 1 febbraio 2022) Lo scorso 26 gennaio, la Commissione Europea ha presentato una proposta disuche guideranno la trasformazione digitale nell’Eurozona. Il documento di proposta al Parlamento punta ad essere un punto di riferimento condiviso fra i Paesi dell’Unione sulle modalità,e tipologie di trasformazione digitale che le istituzioni europee promuovono e difendono. Lasurappresenterà, inoltre, una guida ai responsabili politici e alle imprese per quanto riguarda le nuove tecnologie e l’applicazione delle stesse, sia online che offline, nei confronti delle risorse umane. Il documento, infatti, mette al centro le persone nella vita connessa e interconnessa ...

