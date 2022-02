Il New York Times compra Wordle (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Wordle è un “gioco fantastico e magico” con una “storia davvero speciale e unica”: ha motivato così il capo dei giochi del New York Times Jonathan Knight la mossa del quotidiano statunitense che ha acquistato il popolare gioco puzzle online. Inizialmente creato dall’ingegnere del software Josh Wardle per la sua fidanzata dopo che la coppia ha iniziato a giocare a puzzle di parole durante il lockdown, Wordle è diventato un fenomeno online con milioni di utenti giornalieri e ora è stato acquistato per una somma “tra le sette cifre basse”, ha detto il manager. Jonathan Knight, il direttore generale per i giochi del New York Times Company, ha detto alla Bbc che l’azienda era “entusiasta” di aggiungere Wordle al suo portafoglio e ha confermato che “non ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) –è un “gioco fantastico e magico” con una “storia davvero speciale e unica”: ha motivato così il capo dei giochi del NewJonathan Knight la mossa del quotidiano statunitense che ha acquistato il popolare gioco puzzle online. Inizialmente creato dall’ingegnere del software Josh Wardle per la sua fidanzata dopo che la coppia ha iniziato a giocare a puzzle di parole durante il lockdown,è diventato un fenomeno online con milioni di utenti giornalieri e ora è stato acquistato per una somma “tra le sette cifre basse”, ha detto il manager. Jonathan Knight, il direttore generale per i giochi del NewCompany, ha detto alla Bbc che l’azienda era “entusiasta” di aggiungereal suo portafoglio e ha confermato che “non ...

