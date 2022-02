Delia Duran risponde a una domanda scomoda di Nathaly VIDEO

(Di martedì 1 febbraio 2022) LadiAbbiamo spesso sentito parlare di “amore libero” tra Alex Belli e. In queste ultime puntate del Grande Fratello Vip, infatti, se ne è discusso tanto.te una chiacchierata con Jessica, la stessaha spiegato il suo punto di vista: Bisogna parlare chiaro: io non sono L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : “Amore libero anche con due uomini?”: la risposta di Delia alla domanda scomoda (VIDEO) #gfvip - isafamilyshowor : RT @evilmariahs1: Soleil Sorge che è passata dal vincere tutti i televoti al perdere contro Nathaly Caldonazzo, Kabir Bedi e Delia Duran.… - nomeutentees : RT @evilmariahs1: Soleil Sorge che è passata dal vincere tutti i televoti al perdere contro Nathaly Caldonazzo, Kabir Bedi e Delia Duran.… - Novella_2000 : Delia Duran minaccia di lasciare il GF Vip (VIDEO) #gfvip - Novella_2000 : Soleil contro Delia: “Fatti due domande se tuo marito si è innamorato di me” (VIDEO) #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Dopo la lettera che Soleil ha pubblicato per Alex Belli,ha deciso di porre fine al suo rapporto con l'attore in modo definitivo e si infuria. Il motivo scatenante della decisione diè sicuramente la lettera che Soleil ha scritto ad ...GF Vip, Bortuzzo preferiscea Soleil Il punto di vista di Manuel Bortuzzo L'ironia di Franco Bortuzzo Manuel Bortuzzo ha festeggiato la vittoria dial televoto e ha lanciato una frecciata a Soleil Sorge . Il padre Franco ha commentato sui social, con grande ironia. GF Vip, Bortuzzo preferiscea Soleilha ottenuto ...Questo “GAME” non s’ha da fare! Ieri sera al Grande fratello VIP. Tuona la bella Delia Duran al marito Alex Belli Ci risiamo! L’amore libero colpisce ancora al Grande Fratello Vip su Canale 5 ma per ...Il rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge sembra essersi logorato, soprattutto da quando è entrata nella casa Delia Duran. L’ex Miss Italia è stata quella più solidale proprio nei confronti di ...