Crisi M5s, Di Maio a pranzo con Elisabetta Belloni: "Per lei profonda stima" (Di martedì 1 febbraio 2022) A Elisabetta Belloni 'mi legano una profonda stima e una grande amicizia'. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Mai o commenta in un post le parole della direttrice del Dipartimento delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 febbraio 2022) A'mi legano unae una grande amicizia'. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Mai o commenta in un post le parole della direttrice del Dipartimento delle ...

Advertising

g_brescia : Facciamo un po' di chiarezza. La mia intervista per @repubblica ??? - Simo07827689 : RT @GianniMagini: È caos in tutti gli schieramenti politici. Che sia chiaro: qualsiasi sia la conformazione che uscirà dopo questa crisi, q… - sologiuma : RT @g_brescia: Facciamo un po' di chiarezza. La mia intervista per @repubblica ??? - pameladiverona : RT @g_brescia: Facciamo un po' di chiarezza. La mia intervista per @repubblica ??? - glarocca847 : RT @g_brescia: Facciamo un po' di chiarezza. La mia intervista per @repubblica ??? -