Come si fa a resistere a un buon piatto di pasta (preparato da David Beckham, tra l'altro...)? (Di martedì 1 febbraio 2022) David Beckham: famiglia e carriera guarda le foto Se dovessimo immaginare uno sketch alla Sandra e Raimondo, ma a stelle e strisce, forse sapremmo già a chi dare la parte dei due protagonisti. David Beckham, 46 anni, ha appena raccontato al podcast River Cafe Table 4 le abitudini alimentari di sua moglie Victoria, 47, che lui non apprezza particolarmente. Leggi anche › Beckham e gli auguri a Victoria per l’anniversario: «Grazie per avermi dato i nostri figli (e gli ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 febbraio 2022): famiglia e carriera guarda le foto Se dovessimo immaginare uno sketch alla Sandra e Raimondo, ma a stelle e strisce, forse sapremmo già a chi dare la parte dei due protagonisti., 46 anni, ha appena raccontato al podcast River Cafe Table 4 le abitudini alimentari di sua moglie Victoria, 47, che lui non apprezza particolarmente. Leggi anche ›e gli auguri a Victoria per l’anniversario: «Grazie per avermi dato i nostri figli (e gli ...

Advertising

bellogatto1 : RT @MRambo29: @Capezzone @mariogiordano5 @franborgonovo @BelpietroTweet Dal 15 febbraio sarò un NON STIPENDIATO.Ho deciso di auto sospende… - M72seventytwo : RT @MRambo29: @Capezzone @mariogiordano5 @franborgonovo @BelpietroTweet Dal 15 febbraio sarò un NON STIPENDIATO.Ho deciso di auto sospende… - CadyLeeRock : RT @ssmarriti: Soverchiato, sopraffatto e schiacciato dai pensieri (e le spese) di questa vita. Quanto si può resistere? E, soprattutto, vo… - CharlotteHeyw : “Cosimo dice che sarà ancora lunga”. Eh beh fino a metà marzo questo infatti come farà a resistere? Manco più le c… - rizzina2005 : RT @CasaLettori: Le nostre preoccupazioni erano banali Come sfamarci Come resistere al freddo Come sopravvivere Primo Levi #DalCatalog… -