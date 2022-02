Come sarà il nuovo layout di Gmail (Di martedì 1 febbraio 2022) Google ha annunciato che il nuovo layout di Gmail, che cambia il modo in cui Google Chat, Meet e Spaces sono integrati, sarà disponibile per la prova a partire da febbraio. Diventerà predefinito entro aprile e diventerà l’unica opzione entro la fine del secondo trimestre del 2022. È quanto riporta il sito theverge.com. LEGGI ANCHE –> Google sta per rinunciare ai Flocs, ma non se ne parla di tornare ai cookies A partire dall’8 febbraio, Google afferma che chiunque sarà in grado di iniziare a testare il layout da solo. Entro aprile, chiunque non abbia aderito (Google mostra che a un certo punto verrà visualizzato un messaggio che incoraggia a farlo), passerà al nuovo layout, ma sarà in grado di tornare alle vecchie impostazioni. Tale ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 febbraio 2022) Google ha annunciato che ildi, che cambia il modo in cui Google Chat, Meet e Spaces sono integrati,disponibile per la prova a partire da febbraio. Diventerà predefinito entro aprile e diventerà l’unica opzione entro la fine del secondo trimestre del 2022. È quanto riporta il sito theverge.com. LEGGI ANCHE –> Google sta per rinunciare ai Flocs, ma non se ne parla di tornare ai cookies A partire dall’8 febbraio, Google afferma che chiunquein grado di iniziare a testare ilda solo. Entro aprile, chiunque non abbia aderito (Google mostra che a un certo punto verrà visualizzato un messaggio che incoraggia a farlo), passerà al, main grado di tornare alle vecchie impostazioni. Tale ...

Advertising

marcodimaio : Il ministero ha appena deciso come si strutturerà la #maturità2022: bene il reintegro del tema d’italiano e della s… - IlContiAndrea : #Mahmood e #Blanco tra scherzi e ironia: 'Stiamo progettando un figlio. Meglio fare un figlio che un disco assieme.… - borghi_claudio : Sarà per me un vero onore oggi poter votare @Pres_Casellati come Presidente della Repubblica di tutti gli Italiani.… - ric14227561 : @acffiorentina Un campione che ci ha regalato gioie immense e che sarà sempre nei nostri cuori. Non come le “meteor… - unico2022 : @matteosalvinimi Salvini non faccia finta di nulla e non cambi discorso. Sarà ricordato come quello che ha affossat… -