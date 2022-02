Carabinieri fermano cena no vax, insulti e grida "libertà": 66 sanzioni a Lerna (Di martedì 1 febbraio 2022) Già sanzionato tre volte per il mancato rispetto delle norme anti-Covid , un ristorante della provincia di Alessandria è stato chiuso dai Carabinieri, che all’interno hanno sorpreso una cinquantina... Leggi su feedpress.me (Di martedì 1 febbraio 2022) Già sanzionato tre volte per il mancato rispetto delle norme anti-Covid , un ristorante della provincia di Alessandria è stato chiuso dai, che all’interno hanno sorpreso una cinquantina...

