Camorra, il prefetto di Napoli annuncia una “possibile stretta sulla movida” (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Con il sindaco stiamo verificando l’attuabilità di una regolamentazione degli orari di chiusura notturna dei locali pubblici, anticipando quelli di bar e luoghi di ritrovo. Giovedì in prefettura si riunisce il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica“. Così il prefetto di Napoli Claudio Palomba in un’intervista al Gr1 all’indomani del duplice omicidio di Camorra a Scampia parlando della questione sicurezza in città. “Oramai ci sono due sodalizi mafiosi e una bassa Camorra che domina sotto il profilo di presenza sul territorio“, ha aggiunto il prefetto sottolineando che le faide tra clan sono riprese per il dominio assoluto delle piazze di spaccio della droga. “E’ indispensabile rafforzare i sistemi di vigilanza delle zone maggiormente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Con il sindaco stiamo verificando l’attuabilità di una regolamentazione degli orari di chiusura notturna dei locali pubblici, anticipando quelli di bar e luoghi di ritrovo. Giovedì in prefettura si riunisce il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica“. Così ildiClaudio Palomba in un’intervista al Gr1 all’indomani del duplice omicidio dia Scampia parlando della questione sicurezza in città. “Oramai ci sono due sodalizi mafiosi e una bassache domina sotto il profilo di presenza sul territorio“, ha aggiunto ilsottolineando che le faide tra clan sono riprese per il dominio assoluto delle piazze di spaccio della droga. “E’ indispensabile rafforzare i sistemi di vigilanza delle zone maggiormente ...

Advertising

anteprima24 : ** #Camorra, il #Prefetto di ##Napoli annuncia una 'possibile stretta sulla #Movida' ** - romi_andrio : RT @iltirreno: MAFIE IN TOSCANA - È del prefetto di Pistoia la prima “misura collaborativa” nei confronti di un’azienda del conciario in od… - iltirreno : MAFIE IN TOSCANA - È del prefetto di Pistoia la prima “misura collaborativa” nei confronti di un’azienda del concia… -