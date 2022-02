Calcio italiano in lutto, addio all’uomo delle grandi imprese: si è spento in ospedale (Di martedì 1 febbraio 2022) Se n’è andato nella notte a 80 anni in una stanza dell’ospedale Cotignola di Ravenna. Un mese fa era stato operato d’urgenza per una peritonite all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove era anche stato per alcuni giorni in terapia intensiva in seguito all’intervento chirurgico per la gravità del quadro clinico. Sembrava tutto rientrato: le dimissioni e il ritorno a casa. Poi le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. A ottobre, aveva subito il duro colpo della morte del figlio più piccolo, Armando, scomparso a Londra a 23 anni per un’ischemia e avuto dalla seconda moglie Laura Giordani. La morte di Maurizio Zamparini colpisce tutto il mondo del Calcio. Imprenditore edile, il primo club di Calcio di proprietà fu, tra il 1986 ed il 1987, il Pordenone Calcio (in quegli anni in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Se n’è andato nella notte a 80 anni in una stanza dell’Cotignola di Ravenna. Un mese fa era stato operato d’urgenza per una peritonite all’Santa Maria della Misericordia di Udine dove era anche stato per alcuni giorni in terapia intensiva in seguito all’intervento chirurgico per la gravità del quadro clinico. Sembrava tutto rientrato: le dimissioni e il ritorno a casa. Poi le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. A ottobre, aveva subito il duro colpo della morte del figlio più piccolo, Armando, scomparso a Londra a 23 anni per un’ischemia e avuto dalla seconda moglie Laura Giordani. La morte di Maurizio Zamparini colpisce tutto il mondo del. Imprenditore edile, il primo club didi proprietà fu, tra il 1986 ed il 1987, il Pordenone(in quegli anni in ...

