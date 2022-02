Brasile, una donna porta il marito a vaccinarsi legandolo ad una corda | Video (Di martedì 1 febbraio 2022) Una donna ha legato il marito ad una corda per costringerlo a vaccinarsi contro il Covid 19. È quanto accaduto a Rio Largo, nello stato di Alagoas, in Brasile. La bizzarra scena, postata da una testimone su Tik Tok, ha fatto discutere moltissimo gli utenti del web tra chi appoggia il gesto e chi lo condanna aspramente. "Penso che abbia fatto bene. Non vivrei sotto lo stesso tetto con qualcuno che non ci tiene alla salute e alla mia vita" dice uno. "Ognuno ha il diritto di fare ciò che vuole" dice un altro utente schierandosi dalla parte di chi invece difende il diritto di avere la libertà di decidere. Guarda tutti i Video Covid, così l'infermiere fingeva di iniettare il vaccino in cambio di denaro Video Fingeva di somministrare il vaccino anti-Covid in cambio di ... Leggi su panorama (Di martedì 1 febbraio 2022) Unaha legato ilad unaper costringerlo acontro il Covid 19. È quanto accaduto a Rio Largo, nello stato di Alagoas, in. La bizzarra scena, postata da una testimone su Tik Tok, ha fatto discutere moltissimo gli utenti del web tra chi appoggia il gesto e chi lo condanna aspramente. "Penso che abbia fatto bene. Non vivrei sotto lo stesso tetto con qualcuno che non ci tiene alla salute e alla mia vita" dice uno. "Ognuno ha il diritto di fare ciò che vuole" dice un altro utente schierandosi dalla parte di chi invece difende il diritto di avere la libertà di decidere. Guarda tutti iCovid, così l'infermiere fingeva di iniettare il vaccino in cambio di denaroFingeva di somministrare il vaccino anti-Covid in cambio di ...

