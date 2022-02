Anziani fragili: a Civitavecchia al via il servizio “Trasporto e Sostegno” (Di martedì 1 febbraio 2022) Civitavecchia – L’amministrazione comunale, in collaborazione con le Cooperative Sociali Aga e Alicenova ha avviato il progetto di pronto intervento “Trasporto e Sostegno”. Un’iniziativa integrativa del Trasporto sociale cittadino dedicata agli Anziani residenti nel Comune di Civitavecchia con difficoltà, anche sporadiche o temporanee, nello spostamento quotidiano. Il cittadino può prenotare la sua richiesta da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, fino al raggiungimento del numero massimo di posti giornalieri disponibili. Il servizio si propone di migliorare la partecipazione attiva degli Anziani alla vita della città; per l’accompagnamento alle visite mediche e specialistiche; per le visite mediche a congiunti in caso ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022)– L’amministrazione comunale, in collaborazione con le Cooperative Sociali Aga e Alicenova ha avviato il progetto di pronto intervento “”. Un’iniziativa integrativa delsociale cittadino dedicata agliresidenti nel Comune dicon difficoltà, anche sporadiche o temporanee, nello spostamento quotidiano. Il cittadino può prenotare la sua richiesta da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, fino al raggiungimento del numero massimo di posti giornalieri disponibili. Ilsi propone di migliorare la partecipazione attiva deglialla vita della città; per l’accompagnamento alle visite mediche e specialistiche; per le visite mediche a congiunti in caso ...

