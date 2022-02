Amadeus commosso apre il 72esimo Festival di Sanremo

Advertising

amalia_danna : RT @lola__b23: #Sanremo2022 è iniziato da 2 minuti e Amadeus si è già commosso. Pure io. Sia santificato il Sanremo. #ilMioSanremo - Carlotta_Lottie : RT @aiwhthis: Amadeus già commosso per la presenza del pubblico ?? #Sanremo2022 - Pukka_chan : RT @DrApocalypse: emozionatissimo #Amadeus, commosso. E c'ha ragione. È il nostro cazzo di Superbowl <3 #Sanremo2022 - fisco24_info : Sanremo parte, Amadeus commosso: Amadeus apre con Fiorello, il ritorno dei Maneskin e Ornella Muti la prima serata… - StefaniaIllian1 : RT @aiwhthis: Amadeus già commosso per la presenza del pubblico ?? #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus commosso

in lacrime: 'per il pubblico'. Ore 20.40 - Si comincia con il Prima Festival. Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello intervistano alcuni dei cantanti in gara a pochi minuti ...Il riconoscimento è stato ritirato dal nipote Stefano Marrosu visibilmenteper le ... 40 in sol minore, K 550 di WolfgangMozart. " Ascolterete ora una delle composizioni più note, ...bentornati, ci siete mancati tantissimo!". Comincia così il 72esimo Festival di Sanremo, con Amadeus commosso come forse nemmeno lui si aspettava d'essere. Non un Festival qualunque. Il terzo di ...Si è alzato il sipario sulla 72esima edizione del Festival di Sanremo. A fare gli onori di casa un commosso Amadeus. "O è l'età, dato che sto per compiere 60 anni, oppure è la presenza del pubblico: ...