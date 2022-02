13 anni fa su tutte le pagine del gossip italiano, oggi è completamente diversa (Di martedì 1 febbraio 2022) Noemi Letizia torna a parlare in un’intervista rilasciata a Report in onda lunedì sera su Rai3, del caso che l’ha vista protagonista nell’aprile 2009 quando festeggiò i suoi 18 anni e al compleanno, a Casoria, in provincia di Napoli, si presentò Silvio Berlusconi, in quel periodo presidente del Consiglio. “Non me lo aspettavo, mi è sembrato strano ma siccome partecipavo a sfilate e giravano dei miei book fotografici… Quindi pensavo che lui mi avesse notato così”, ha racconta ai microfoni della trasmissione in onda su Rai Tre. Noemi Letizia oggi, come è diventata la ‘Papi girl’ di Silvio Berlusconi Il caso finì sotto i riflettori, soprattutto per una presunta frequentazione tra il premier e la giovane napoletana. A distanza di anni, Noemi Letizia è tornata in televisione per raccontare alcuni particolari di quella vicenda: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Noemi Letizia torna a parlare in un’intervista rilasciata a Report in onda lunedì sera su Rai3, del caso che l’ha vista protagonista nell’aprile 2009 quando festeggiò i suoi 18e al compleanno, a Casoria, in provincia di Napoli, si presentò Silvio Berlusconi, in quel periodo presidente del Consiglio. “Non me lo aspettavo, mi è sembrato strano ma siccome partecipavo a sfilate e giravano dei miei book fotografici… Quindi pensavo che lui mi avesse notato così”, ha racconta ai microfoni della trasmissione in onda su Rai Tre. Noemi Letizia, come è diventata la ‘Papi girl’ di Silvio Berlusconi Il caso finì sotto i riflettori, soprattutto per una presunta frequentazione tra il premier e la giovane napoletana. A distanza di, Noemi Letizia è tornata in televisione per raccontare alcuni particolari di quella vicenda: ...

